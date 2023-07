Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in ein Einfamilienhaus Remlingen-Semmenstedt, Semmenstedt, Auf der Sülte, 10.07.2023, 17:30 Uhr bis 11.07.2023, 17:30 Uhr Zurzeit unbekannte Täter gelangen über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus. Durch die Täter wurden mehrere Räume in dem Haus durchsucht. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter Diebesgut erlangen konnten. ...

