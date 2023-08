Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Widerrechtlich in Bauwagen genächtigt

Leinefelde (ots)

Am Donnerstagmorgen stellten Bauarbeiter Aufbruchspuren an einem Bauwagen in der Bahnhofstraße fest. Bei der Nachschau im Inneren des Wagens fanden sie einen schlafenden 26-jährigen Mann auf. Dieser habe auf der Durchreise von Berlin nach Rotterdam nach einem trockenen Schlafplatz für die vergangene Nacht gesucht. Aufgrund der witterungsgeschuldeten Not beschädigte der Reisende neben der Zugangstür auch ein Fenster, durch dieses er in den Bauwagen gelangte und sich im Trockenen zur nächtlichen Ruhe legte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Entsprechende Anzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

