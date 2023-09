Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Führerschein

Hildburghausen (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagabend einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem gab der junge Mann an, dass sein Roller bis zu 30 km/h schnell fährt. Die dazu notwendige Fahrerlaubnis besitzt der Mann jedoch nicht, weshalb er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Eine Blutentnahme war die Folge und seinen Roller musste der 18-Jährige stehenlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell