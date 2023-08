Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung im Bereich des Koblenzer Rheinhafens

Am 17.08.2023 kam es zu einer Gewässerverunreinigung durch ein Öl-Emulsionsgemisch im Bereich des Wallersheimer Hafens. Vermutlich ist infolge des gestrigen Starkregenereignisses ein Öl-Emulsionsbehälter übergelaufen. Dieser defekte Ölabscheider befindet sich in einer Industrieanlage im Hafen Koblenz-Wallersheim. Die Menge der ausgetretenen Emulsion ist nicht bekannt, jedoch erheblich. Es sind massive Ölschlieren auf dem Rhein, ausgehend vom Hafen Wallersheim bis etwa Höhe Brohl-Lützing, über Stunden hinweg festzustellen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Im Einsatz befanden sich das kriminalpolizeiliche Fachkommissariat, das Umweltministerium, die Polizeihubschrauberstaffel zwecks Beweissicherung sowie die WSP-Stationen Koblenz und Andernach.

