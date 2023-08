Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Brand einer Motoryacht in Lahnstein

Koblenz (ots)

Am 01.08.2023, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Brand einer 10m Motoryacht bei LKM 135,100 Ortslage Lahnstein, Campingplatz Friedland. Die Motoryacht befand sich nicht in Fahrt und war am Ufer befestigt. Beim Starten des zweiten Benzinmotors hörte der Bootsführer einen lauten Knall aus dem Maschinenraum. Aus dem Maschinenraum kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Eigner öffnete den Maschinenraum und bemerkte den Brand. Er versuchte diesen noch mittels Feuerlöscher zu bekämpfen, was allerdings nicht gelang und verließ daraufhin sein Boot. Bei dem Brand ist der komplette Bootsaufbau, welcher aus GFK bestand, zerstört worden. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht wurde, ist die Motoryacht zu einer angrenzenden Werft geschleppt worden und mittels Kran aus dem Wasser geborgen worden Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Eingesetzte Kräfte: WSP Koblenz mit 4 Beamte, PI Lahnstein, FFW Lahnstein mit 23 Einsatzkräfte, untere Wasserbehörde, WSA AS Diez

