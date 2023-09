Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken am Werk

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Schmierfinken besprühten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen die Fassade der Berufsschule in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis mit einem gelben Schriftzug auf einer Länge von ca. 50 Zentimetern. Zudem besprühten die Unbekannten auch die Fassade einer Schule in der Forstgasse in Zella-Mehlis mit dem gleichen Schriftzug allerdings in pinker Farbe auf einer Länge von 3 Metern. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter dem Aktenzeichen 0244776/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

