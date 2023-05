POL-DA: Darmstadt: 122 Abstandsverstöße in einer Stunde/Messungen auf der Autobahn Darmstadt

Otzberg (ots) - Zeugen meldeten am Donnerstagabend (4.5.) gegen 23.15 Uhr, dass etwa 20 Heuballen an der Kreisstraße 124, zwischen Klein-Zimmern und Habitzheim, gebrannt haben. Die Feuerwehr aus Habitzheim konnte den Brand schließlich löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der entstandene Schaden auf ...

