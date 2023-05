Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vorläufige Festnahme eines Fahrraddiebes

Polizei stellt mehrere Fahrräder sicher

Griesheim (ots)

Ein 41-jähriger Mann muss sich wegen des Verdachts mehrerer Fahrraddiebstähle verantworten, nachdem ein Zeuge ihn als möglichen Tatverdächtigen erkannt hatte.

Am Donnerstag (4.5.) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass sein Angestellter möglicherweise ein Fahrraddieb sei. Der Zeuge hatte zuvor Videos eines Diebes in einer Social-Media-Gruppe gesehen und konnte darauf einen seiner Angestellten erkennen. Auf seinem Firmengelände fand er anschließend mehrere versteckte Fahrräder und alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten den 41-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnehmen und die sechs Räder sicherstellen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Das Kommissariat 43 sucht nun nach den Eigentümern der sichergestellten Bikes und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0.

