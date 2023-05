Erbach (ots) - Am Donnerstag (04.05.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach eine Lasermessung in Erbach in der Neckarstraße (Bundesstraße 45) durch. An der Messstelle ist die Geschwindigkeit im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr aufgrund Lärmschutz auf 30 km/h begrenzt. Im Zeitraum von 04.10 bis 04.50 Uhr konnten insgesamt 8 Fahrzeuge gemessen werden. Dabei kam es zu insgesamt 6 Verstößen. ...

