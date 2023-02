Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Kelsterbach (ots)

Am Dienstag, den 07.02.2023 gegen 18:30 Uhr kam es in der Okrifteler Straße kurz vor dem Tunnel einen Verkehrsunfall. Ein 44 Jahre alter Kelsterbacher Fahrer wollte in Richtung Flughafen fahren. Zu diesem Zeitpunkt war auf dieser Strecke ein Stau. Der Pkw-Fahrer wollte sein Fahrzeug wenden und bog hierfür links in ein Waldweg ab. Laut Zeugenaussagen sei er dann wieder rückwärts auf die Okrifteler Straße gefahren. Hierbei übersah er die 69 jährige Kelsterbacher Fahrerin, die mit ihrem Pkw aus Richtung Flughafen kam. Beide Pkw-Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 32.000 EUR. Die Okrifteler Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06107 / 7198 - 0 bei der Polizeistation Kelsterbach melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell