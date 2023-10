Polizei Münster

POL-MS: Panoramadach zersplittert - Polizei sucht Zeugen

Münster/ Coesfeld (ots)

Am Freitagmittag (06.10., 13:58 Uhr) ist das Panoramadach eines blauen VWs auf der Autobahn 43 in Höhe Buxtrup zersplittert. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Ob Unbekannte einen Gegenstand von einer Brücke in dem Bereich geworfen haben oder es sich um einen Steinschlag handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein Polizeihubschrauber war zur Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen im Einsatz.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

