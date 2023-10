Polizei Münster

POL-MS: Geführte Pedelec- und Radfahrtrainings der Polizei für Senioren - Sicherheit Er-Fahren

Münster (ots)

Unter dem Titel "Sicherheit Er-Fahren" bietet die Polizei am Donnerstag, den 12.10. um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr erneut zwei kostenlose Sicherheitstrainings speziell für Fahrrad- und Pedelec-Fahrende ab 65 Jahren an. Das Radfahrtraining um 14:00 Uhr ist nahezu ausgebucht. Um 10:00 Uhr sind noch Restplätze verfügbar.

Die Trainings finden in Kleingruppen mit bis zu zehn Teilnehmenden statt. In Begleitung von Verkehrspolizisten radelt jede Gruppe circa 90 Minuten lang durch Münster. Zudem beantworten die Polizisten auch individuelle Fragen der Teilnehmenden. Das gemeinsame Ziel besteht darin, die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Senioren im Stadtgebiet zu senken. Treffpunkt der Trainings ist die Hammer Straße 234. Wer teilnehmen möchte, muss lediglich ein verkehrssicheres Fahrrad oder Pedelec mitbringen. Interessierte können sich unter Angabe des vollständigen Namens per E-Mail an VU-Praevention/Opferschutz-osb.muenster@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0251-275-1523 anmelden.

