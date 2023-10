Polizei Münster

POL-MS: E-Bike-Fahrer stößt mit Radfahrerin am Bahnhof Zentrum Nord zusammen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (09.10., 16:10 Uhr) ist ein bislang unbekannter E-Bike-Fahrer mit einer 33-jährigen Frau im Kreuzungsbereich Im Hagenfeld/ Albrecht-Thaer-Straße zusammengestoßen, sodass diese leicht verletzt wurde. Laut Angaben der Frau aus Ochtrup fuhr sie mit dem Rad zum Bahnhof Zentrum Nord, als ein unbekannter Mann auf seinem E-Bike mit der linken Seite ihres Fahrrads zusammenstieß. Beide Beteiligten fielen dabei von ihren Rädern. In einem Gespräch teilte die 33-Jährige dem Unbekannten ihre Personalien mit, er ihr jedoch nicht. Nachdem sie sich getrennt hatten, fielen der Ochtruperin leichte Verletzungen und ein Sachschaden an ihrem Fahrrad auf. Sie beschreibt den Unbekannten als circa 70 bis 75 Jahre alt. Er trug eine grüne dünne Daunenjacke, einen Fahrradhelm und Brille. Zudem war er in Begleitung einer circa 70 Jahre alten Frau. Diese hatte brünette halblange Haare und trug eine blaue Daunenjacke, ebenfalls einen Fahrradhelm und Brille. Der Unbekannte sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

