POL-ST: Greven, Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Greven (ots)

Zusammenstoß zwischen Pedelec- und Fahrradfahrerin Am Sonntagnachmittag (30.10.2022) gegen 16.00 Uhr ist es auf der Pentruper Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus Rheine und eine 61-jährige Radfahrerin aus Ladbergen waren gemeinsam mit weiteren Radfahrenden auf der Pentruper Straße unterwegs. Die beiden Frauen fuhren nebeneinander. An einer Einmündung Pentruper Straße, die im weiteren Verlauf in die Hüttruper Straße übergeht, bog ein Teil der Gruppe nach links in Fahrtrichtung Hüttrüper Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 61-jährige Pedelec-Fahrerin der Gruppe folgen und nach links abzubiegen. Die links neben ihr fahrende Frau setzte ihre Fahrt jedoch geradeaus fort. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrräder. Die 64-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

