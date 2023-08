Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Handlungsorientierte Ausbildung im Wachpraktikum

Ratingen (ots)

Aktuell finden im Rahmen des Wachpraktikums unserer Brandmeisteranwärter die Einführungstage statt. Die Einführungstage dienen dazu, das zuvor in der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann gelernte Wissen noch einmal in Theorie und in Praxis zu wiederholen sowie an die Routinen der Feuerwehr Ratingen anzupassen.

In der Regel findet an den Vormittagen eine theoretische Einheit statt, bei der die Grundlagen zu bestimmten Themen geschult werden. Nach dem Mittagessen können die Auszubildenden dann praktisch zeigen, was sie in der Ausbildung gelernt haben und die Handlungsabläufe vertiefen.

Heute stand zum Beispiel die Vorgehensweise bei einer Brandbekämpfung mit gleichzeitiger Menschenrettung auf dem Programm. Hierzu sind die Anwärter während der Einführungstage nicht im 24 h-Dienst sondern im Tagesdienst tätig. Dabei werden sie eng von unserem Ausbildungsteam begleitet, welches sehr engagiert mit Rat und Tat zur Seite steht.

