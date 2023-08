Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: BMW kollidiert mit Motorradfahrer und fährt einfach weiter - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nach einem Unfall auf der Weserstraße in Bremerhaven-Wulsdorf, bei dem am Mittwochabend, 9. August, ein Motorradfahrer verletzt wurde, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es um kurz vor 19 Uhr zu der Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Pkw, ein weißer BMW X5, fuhr von der Wulsdorfer Rampe kommend auf der Weserstraße in südlicher Richtung. Im Bereich der Kosebrokenstraße/Gärtnerstraße habe der BMW mittels Fahrtrichtungsanzeiger angedeutet, nach links abbiegen zu wollen. Ein hinter dem Auto befindlicher Motorradfahrer habe dies zum Anlass genommen, rechts an dem vermeintlich abbiegenden BMW vorbeizufahren. Der BMW bog jedoch nicht links in die Kosebrokenstraße ab - was an dieser Stelle auch nicht erlaubt ist -, sondern schlug nun das Lenkrad nach rechts ein, um in die Gärtnerstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem im Überholvorgang befindlichen Motorrad. Der 28-jährige Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich nach erster Einschätzung schwer. Er wurde durch Ersthelfer und im Anschluss von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Am Motorrad entstanden erhebliche Schäden.

Der BMW setzte seine Fahrt in die Gärtnerstraße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Kräfte der Polizei Bremerhaven nahmen den Unfall auf und stellten das mutmaßliche Verursacherfahrzeug kurze Zeit später im Nahbereich fest. Ein zu diesem Zeitpunkt am Lenkrad befindlicher 24-Jähriger gab an, unter Schock die Unfallstelle verlassen zu haben. Die Beamten fertigten unter anderem Anzeigen wegen Fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zudem wurde der Führerschein des 24-Jährigen sichergestellt und die weitere Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt. An dem Pkw stellten die Beamten Schäden in Höhe von rund 3000 Euro fest.

Für die Unfallaufklärung benötigt die Polizei Bremerhaven (Telefon 0471/953-3164, E-Mail: vue@polizei.bremerhaven.de) weitere Zeugenhinweise. Wer am Mittwochabend gegen 19 Uhr im Bereich Weserstraße/Gärtnerstraße/Nordenhamer Straße/Deichsfeld unterwegs war und die Fahrzeuge und die beteiligten Personen gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden - insbesondere jene Fahrzeugführer, die zum Zeitpunkt der Kollision direkt hinter dem BMW bzw. dem Motorrad unterwegs waren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell