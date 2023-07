Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Aktion für Vorschulkinder und 46. Kastanienfest beim Polizeipräsidium Einsatz

Gleich zwei große Veranstaltungen richtete das Polizeipräsidium Einsatz am gestrigen Mittwoch, 19.07.2023, in Göppingen für die Bürgerinnen und Bürger der Region aus. Schon am Nachmittag durfte das Präsidium rund 1.000 Vorschulkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern und unerwartet vielen Eltern auf dem Gelände in der Heininger Straße begrüßen. Bei der "Aktion für Vorschulkinder" stand natürlich der Spaß im Vordergrund. Nachdem die Jungen und Mädchen dem im Anflug befindlichen Polizeihubschrauber zuwinken konnten, erweckten die verschiedenen Einheiten des Spezialpräsidiums lautstarke Begeisterung. Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei, Polizeipferde und Polizeihunde sorgten für viele fröhliche Gesichter, als die Kinder in ihre jeweiligen Kindergärten im gesamten Landkreis Göppingen zurückkehrten. Den Beamtinnen und Beamten ist diese Aktion eine Herzensangelegenheit, denn es geht auch darum, den Kindern Vertrauen in die uniformierten Menschen zu vermitteln. Das ist wichtig für Fälle, in denen Kinder in irgendeiner Weise in Not geraten oder polizeiliche Hilfe benötigen.

Ab 16:30 Uhr öffnete das Polizeipräsidium Einsatz dann wieder für alle Bürgerinnen und Bürger seine Tore. Das Kastanienfest fand 2023 nun schon zum 46. Mal statt. Bei schönstem Wetter konnten die Besucherinnen und Besucher aus der Region einen abwechslungsreichen Abend bei der Polizei erleben. Ungefähr 5.000 Gäste zählten die Veranstalter in diesem Jahr. Das Fest wird in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft der Polizei und dem Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. ausgerichtet.

Erneut konnten dabei die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen - vertreten durch die Polizeireiterstaffel, den Bereich Einsatztraining sowie einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit - und das Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer mit ihren Vorführungen sehenswerte und spannende Einblicke in ihren dienstlichen Alltag geben.

Überraschend viele Ehrengäste waren auf dem Fest vertreten, so waren beispielsweise Stellv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl, Staatssekretär Thomas Blenke und Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz anwesend.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Die kleinen Besucherinnen und Besucher durften sich über eine Mitmachaktion der Malteser Göppingen e.V. sowie eine Hüpfburg und eine "Dschungelprüfung" des THW Ortsverbandes Gruibingen freuen. Interessierte konnten sich darüber hinaus an den Infoständen der Bereitschaftspolizei Göppingen, der Polizeihubschrauberstaffel und der Wasserschutzpolizei Stuttgart informieren sowie einen Wasserwerfer aus der Nähe betrachten. Die Beamtinnen und Beamten standen den Gästen gerne Rede und Antwort.

