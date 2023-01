POL-OG: Bühl, Neusatz - Bei Kontrolle geflüchtet

Lichtenau, Grauelsbaum (ots) - Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei sind nach dem Brand am Sonntagmorgen in der Industriestraße auf der Suche nach Zeugen. Die Spurenlage hat sich dahingehend verdichtet, dass von einer mutwilligen Entzündung auszugehen ist. Wer hat am Sonntagmorgen, zwischen 8:30 Uhr und 9 Uhr, in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

