POL-OG: Baden-Baden - Übergroßer Böller aufgefunden, Hinweise zur Herkunft erbeten

Rastatt (ots) - Der Arbeiter einer Fremdfirma ist am Dienstagmittag bei Umbauarbeiten in einer Halle auf einem Betriebsgelände in der Wilhelm-Busch-Straße aus etwa fünf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und hat sich hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Karlsruhe geflogen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben zu dem sich kurz vor 12 Uhr zugetragenen ...

