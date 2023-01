POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Kehl (ots) - Zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser wurden die Ermittler des Polizeireviers Kehl am Montag und heutigen Dienstag gerufen. Zunächst kam es in Goldscheuer zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Tullastraße. Darüber hinaus stiegen die Langfinger gegen 17:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Fohlenweide ein. Am frühen Dienstagmorgen wurde dann gegen 4:30 Uhr versucht in ein Haus in der Gustav-Weis-Straße zu gelangen. Durch ...

