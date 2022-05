LPI-GTH: Diebstahl aus Kraftfahrzeug- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, gegen 13.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3087. Eine 57-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr von Richtung Bücheloh in Richtung Stadtilm, ein 83 Jahre alter Fahrer eines Opel fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Am "Traßdorfer Kreuz" wollte die 57-Jährige nach links in Richtung Traßdorf abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden PKWs. Bei dem Zusammenstoß wurde die 57-Jährige sowie die 80-jährige ...

