Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Einbrüche

Kehl (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser wurden die Ermittler des Polizeireviers Kehl am Montag und heutigen Dienstag gerufen. Zunächst kam es in Goldscheuer zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Tullastraße. Darüber hinaus stiegen die Langfinger gegen 17:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Fohlenweide ein. Am frühen Dienstagmorgen wurde dann gegen 4:30 Uhr versucht in ein Haus in der Gustav-Weis-Straße zu gelangen. Durch den Lärm der beim Einschlagen der Terrassentür entstand, wurde ein Nachbar aufmerksam der die mutmaßlichen zwei Täter zur Flucht veranlasste. Die Ermittlungen zur Schadenhöhe und eventuellem Diebesgut dauern an. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten in allen Fällen um Hinweise unter der Rufnummer, 07851 893-0. /ag

