POL-Einsatz: Gekentertes Motorboot auf dem Neckar bei Heilbronn; Zeugenaufruf der Wasserschutzpolizei Heilbronn

Neckar in 74081 Heilbronn; Sontheimer Straßenbrücke - Ein 23jähriger Mann befuhr mit seiner Begleiterin in einem gemieteten Motorboot den Neckar. Im Bereich der Sontheimer Straßenbrücke kam das Motorboot aus bisher ungeklärter Ursache zum Kentern. Beide Personen gingen dabei über Bord. Zwei junge Frauen, welche ebenfalls mit einem Motorboot auf dem Neckar unterwegs waren, entdeckten die Gekenterten, die sich an ihrem umgekippten Boot festhielten. Bis zur Rettung durch die Feuerwehr unterstützten sie die Gekenterten mit ihrem Boot. Beide Personen wurden nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Am gekenterten Motorboot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Die Wasserschutzpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die Angaben zur mögliche Ursache des Unfalls machen können. Hinweise werden unter 07131-92180 erbeten.

