POL-BO: Dieb beißt Angestellte und droht mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der Bochumer Rüsingstraße hat sich ein Radfahrer (51, aus Bochum) am Samstag, 14. Oktober, schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann gegen 15.20 Uhr die Rüsingstraße in Fahrtrichtung Werner Hellweg, als er auf Höhe der Hausnummer 49 ohne Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Hierbei zog sich der 51-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er ...

