Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin schwer verletzt- LKW beim Überqueren übersehen

Vlotho (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (11.1.) mussten Polizeibeamte einen Verkehrsunfall auf der Solterbergstraße in Vlotho aufnehmen. Gegen 17.25 Uhr stieg eine 80-jährige Vlothoerin in Höhe der Hausnummer 141 aus dem Fahrzeug einer Bekannten am rechten Fahrbahnrand aus, um anschließend die Straße zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt war ein 32-Jähriger aus Herford mit einem Mercedes CLC in Richtung Salzufler Straße unterwegs. Die dunkel gekleidete Seniorin übersah den herannahenden Mercedes beim Überqueren. Der PKW-Fahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vollständig vermeiden. Die Fußgängerin prallte gegen die rechts Seite der Motorhaube und wurde anschließend auf den Bordstein geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herford gebracht. Aufgrund der Verletzungen erfolgte dort eine stationäre Aufnahme. Am Mercedes entstand ein geringer Sachschaden.

