Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - geparkter Renault beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.03.2023, zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr, ist ein auf dem Gemeindehallenparkplatz in der Schulstraße in Unterlauchringen geparktes Auto beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatten ein unbekanntes Fahrzeug den grauen Renault Megane an der Fahrertür gestreift. Höchstwahrscheinlich war das Verursacherfahrzeug weiß. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

