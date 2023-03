Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der B3 im Stadtteil Zähringen schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 in Freiburg-Zähringen am 01.03.2023 ist eine Person schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß ein Pkw, der die Zähringer Straße in südliche Richtung befuhr, um circa 10 Uhr mit einem Kleintransporter, der die Zähringer Straße in nördliche Richtung befuhr und auf die Isfahanallee auffuhr, im Kreuzungsbereich Zähringer Straße/Isfahanallee zusammen.

Die 45-jährige Fahrerin des Pkw wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt, die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 0761/882-3100 zu melden.

oec

