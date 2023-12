Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 358 vom 26.12.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wassenberg - Einbruch in Wohnhaus

Ungebetene Gäste suchten zwischen dem 22.12.2023, 10.00 Uhr und dem 24.12.2023, 23.00 Uhr ein Wohnhaus "Im Eichengrund" auf. Zutritt verschafften sie sich wahrscheinlich über ein halb geöffnetes Fenster. Aus dem Haus wurde eine Geldbörse entwendet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Hückelhoven - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte warfen mittels eines Steins eine Fensterscheibe eines Bistros an der Haagstraße ein. Anschließend wurden im Lokal zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens. Eine Täterbeschreibung konnte wie folgt ermittelt werden: Männliche Person, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit heller Weste und dunkler Hose. Auch trug die Person eine Sturmhaube. Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 melden. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Hückelhoven-Ratheim - Angetrunken gegen Zaun gefahren

Beim Einparken fuhr ein 53 Jahre alter Hückelhovener auf der Hermann-Janßen-Straße gegen ein Zaunelement. Dabei wurde das Zaunelement als auch der VW des Fahrzeugführers beschädigt. Da der Mann erkennbar alkoholisiert war musste er eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein bei der Polizei lassen. Der Unfall geschah am 25.12.2023 gegen 23.50 Uhr.

Heinsberg - Zeugen melden offensichtliche Trunkenheitsfahrt

Gegen 21.45 Uhr des 25.12.2023 meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen schwarzen BMW, der in deutlichen Schlangenlinien auf der Talstraße unterwegs und von dort in einen Feldweg abgebogen war. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug auf dem Feldweg festgestellt werden und die Fahrzeugführerin in der Nähe angetroffen werden. Die 29-jährige Hückelhovenerin hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken und musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein führte sie nicht mit. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell