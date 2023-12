POL-HS: Polizeibericht Nr. 356 vom 24.12.2023

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen-Beeck - Diebstahl aus Werkstatt Ungebetene Gäste suchten am 22.12.2023 zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr eine an der Professor-Schröder-Straße gelegene Werkstatt auf. Offensichtlich durch nicht verschlossene Türen drangen diese über den Hinterhof in eine Werkstatt ein und stahlen dort einen Schlagschrauber, einen Winkelschleifer, eine Akkuflex und zwei Akkubohrer. ...

