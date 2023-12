POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 52. Kalenderwoche

Wassenberg-Birgelen (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen 18 Uhr am 18. Dezember (Montag) und 14.10 Uhr am 21. Dezember (Donnerstag) in ein Wohnhaus an der Jahnstraße ein. Sie verschafften sich durch die Terrassentür Zutritt zum Gebäude und durchwühlten Schubladen und Schränke. Was entwendet wurde, wird zurzeit noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

