POL-HS: Heckklappe aufgebrochen

Hückelhoven (ots) - Indem sie ein Rolltor aufbrachen drangen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Rheinstraße ein. Sie durchsuchten einen Büroraum nach Wertgegenständen und stahlen eine Tasche mit Lackdosen und einen Akkuschrauber. Was sonst entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Tat wurde am Donnerstag (21. Dezember), zwischen 00.20 Uhr und 00.40 Uhr, begangen.

