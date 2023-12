Heinsberg (ots) - Ein Mann aus Heinsberg erstattete am am Donnerstag (21. Dezember) Anzeige, nachdem er auf einen falschen Spendensammler aufmerksam wurde. Er wurde an einem Einkaufsmarkt an der Industriestraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab an, für behinderte und taubstumme Kinder Spenden zu sammeln. Der Heinsberger spendete einen Betrag und bemerkte im Nachhinein den Betrug. Der falsche ...

