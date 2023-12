Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendenbetrug/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Ein Mann aus Heinsberg erstattete am am Donnerstag (21. Dezember) Anzeige, nachdem er auf einen falschen Spendensammler aufmerksam wurde. Er wurde an einem Einkaufsmarkt an der Industriestraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab an, für behinderte und taubstumme Kinder Spenden zu sammeln. Der Heinsberger spendete einen Betrag und bemerkte im Nachhinein den Betrug. Der falsche Spendensammler war zirka 20 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und hatte ein rundes Gesicht. Er hatte schwarze Haare die an den Seiten ausrasiert und oben kurz geschnitten waren. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer hellen Hose und einem weißen Hemd. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

