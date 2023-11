Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto mutwillig beschädigt

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Linnenweg;

Tatzeit: 20.11.2023, zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr;

Zerkratzt hat ein Unbekannter in Raesfeld einen geparkten Wagen. Das Auto war auf einem Parkplatz am Linnenweg geparkt, wo es am Montag zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

