Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Fahrzeug von Parkplatz entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Leinenweberstraße;

Tatzeit: zwischen 17.11.2023, 23.30 Uhr, und 21.11.2023, 01.30 Uhr;

In Raesfeld haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug vom Typ Kymco MXU 700i hatte auf einem Parkplatz an der Leinenweberstraße gestanden. Das Quad besitzt eine graue Folierung mit Muster sowie LED-Strahler. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell