Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Vandalismus in Schulgebäuden

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Mozartstraße;

Tatzeit: zwischen 18.11.2023, 10.00 Uhr, und 20.11.2023, 07.00 Uhr;

Massive Verwüstungen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in einer Schule in Borken-Gemen angerichtet: Die Täter warfen Gegenstände und Möbel umher, verschütteten Mehl und Flüssigkeiten, warfen mit Eiern und zündeten nach ersten Erkenntnissen einen Eierkarton an. Darüber hinaus beschmierten die Unbekannten Türen und Wände und rissen aus vielen Schränken den Inhalt heraus. Auch entleerten sie einen Feuerlöscher und zerstörten Elektrogeräte. Um in die beiden betroffenen Gebäude an der Mozartstraße zu gelangen, hatten sich die Eindringlinge gewaltsam an Fenstern zu schaffen gemacht. Ob es auch zu einem Diebstahl kam, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell