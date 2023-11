Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei der Flucht festgenommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: 21.11.2023, 02.35 Uhr;

Auf der Flucht festnehmen konnten Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt einen mutmaßlichen Einbrecher. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige stieg gerade von einer Leiter, als der Funkstreifenwagen den Bereich des Tatortes bestreifte: ein Museumsrestaurant an der Uhlandstraße. Die Beamten nahmen den Bocholter fest - er hatte noch vergeblich versucht, davonzulaufen. Vor Ort fand sich ein zerstörtes Glaselement des Sheddaches. Die Polizei geht davon aus, dass es über diesem Weg zu einem gewaltsamen Eindringen in das Gebäude kam. Nach ersten Erkenntnissen ist es bei dem Einbruch zu keinem Diebstahl aus dem Inneren gekommen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bocholt dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell