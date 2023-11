Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln Tür auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Langenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 18.11.2023, 14.00 Uhr, und 20.11.2023, 16.00 Uhr;

Gewaltsam sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Geschäftsräume in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude an der Langenbergstraße zu kommen, hatten die Einbrecher die Eingangstür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Täter das Innere und verließen es ohne Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag- und Montagnachmittag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell