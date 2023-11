Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Nach Bremsmanöver Kontrolle verloren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 20.11.2023, 19.00 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag in Ahaus-Wüllen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 21-Jährige war gegen 19.00 Uhr auf dem Düwing Dyk (Kreisstraße 20) aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Als ihren Angaben zufolge ein Hase die Straße querte, bremste sie ihr Fahrzeug so stark ab, dass es ins Schleudern geriet. Die Gronauerin verlor die Kontrolle über das Auto. Es kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Der nachfolgende Pkw eines 42-jährigen Ahausers stieß nach ersten Erkenntnissen gegen einen Strauch, der nach der Kollision der 21-Jährigen mit dem Grün auf die Straße ragte. Die schwerverletzte Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell