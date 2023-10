Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 08. Oktober 2023, wurde gegen 04.50 Uhr auf der Astruper Straße ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Badbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 1,91 Promille. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrerlaubnis sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 08. Oktober 2023, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Polen die Straße Bokern mit einem Pkw in Richtung Lembrucher Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, Führerschein und Pkw-Schlüssel sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec-Bediencomputers

Von Freitag, 22. September 2023, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 05. Oktober 2023, 18.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Kampgartenweg, in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie von einem dort abbestellen Pedelec des Herstellers Tern, den fest installierten Bediencomputer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 06. Oktober 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 21.40 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Paul-Keller-Straße, auf das Grundstück eines Wohnhauses und öffneten gewaltsam einen dort abgestellten Pkw BMW X5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in Party-Schuppen

Von Samstag, 07. Oktober 2023, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 08. Oktober 2023, 07.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Lohne, Möhlendamm, gewaltsam Zutritt in einen Party-Schuppen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne, (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Samstag, 07. Oktober 2023, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Pariser Straße, die schwarze Handtasche samt Inhalt einer 16-Jährigen aus Vechta. Zum genannten Zeitraum besuchte die 16-Jährige ein Basketballspiel. Ihre Tasche hatte sie währenddessen unter ihrem Sitzplatz abgelegt. In der Tasche befand sich u.a. ein APPLE iPhone 11 Pro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Dorfgemeinschaftshaus

Von Donnerstag, 05. Oktober 2023, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 08. Oktober 2023, 11.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Lohne, Brägeler Straße, gewaltsam Zutritt in das Dorfgemeinschaftshaus. Entwendet wurden alkoholische Getränke und Leergut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Dinklage - Einbruchdiebstahl in Verkaufsraum eines Textilgeschäftes

Von Samstag, 07. Oktober 2023, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 08. Oktober 2023, 15.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Dinklage, Am Markt, gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum eines Textilgeschäftes. Entwendet wurde eine Registrierkasse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 07. Oktober 2023, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 08. Oktober 2023, 13.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, ein graues Pedelec des Herstellers Raleigh, Model Kent 10 XXL, mit einer Rahmengröße von 56 cm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag, 06. Oktober 2023, 07.50 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Goldenstedt die Lohner Straße in Vechta, mit einem Transporter und Anhänger, ohne im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 06. Oktober 2023, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Langfördener Straße in Goldenstedt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,66 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem 60-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 06. Oktober 2023, um 15.20 Uhr, befuhr eine 32-Jährige aus Diepholz mit einem Pkw die Grafenhorststraße in Vechta Richtung Landwehrstraße. In der Einmündung übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen 31-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzte und in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 06. Oktober 2023, gegen 14.55 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Emstek mit einem Pkw die Diepholzer Straße in Vechta. Als er nach rechts in den Balzweg abbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Radweg der Diepholzer Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 74-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell