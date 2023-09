Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ein vollendeter Einbruch und drei Einbruchsversuche in Buchholz (WW), ein Einbruchsversuch in Dürrholz (Daufenbach)

Buchholz (WW)und Dürrholz (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen sind bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße in Buchholz (WW) in einen Büroraum eines Einfamilienhauses eingebrochen. Die Täter entwendeten Elektrogeräte, Bargeld, 2 Paar neuwertige Schuhe (weiße Adidas Sneaker und Autry Schuhe) sowie eine Nike Schultasche.

In der gleichen Nacht kam es in der Straße "Zum Elleser Tal" in Buchholz (WW) zu einem versuchten Einbruch. Anhand der Sichtung seiner Videoüberwachung stellte der Geschädigte um 01:55 Uhr zwei dunkel gekleidete männliche Täter fest, die versuchten in sein Wohnhaus einzubrechen. Den beiden Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen.

Zudem sind im Rahmen der Anzeigenaufnahmen zwei weitere Einbruchsversuche in Buchholz bekannt geworden. Unbekannte Täter versuchten "Auf dem Heidchen" eine Garage aufzubrechen und in der Straße "Zum Ellerser Tal" eine Terrassentür eines weiteren Einfamilienhauses aufzuhebeln. Den Tätern ist es jeweils nicht gelungen, in die Anwesen einzudringen. Die Tatzeiten konnten bisher nicht näher eingegrenzt werden.

In Dürrholz (Daufenbach) kam es in der Ringstraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem versuchten Einbruchsdelikt. Die Geschädigten hörten gegen 01:30 Uhr Geräusche an der Wohnungseingangstür ihres Einfamilienhauses. Im Anschluss stellten sie eine männliche Person (1,70 m, schlank, dunkle Kleidung, Kappe) fest, welche versuchte, die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Als der Täter das Ehepaar erblickte, ließ er von der Tat ab und begab sich fußläufig zu einem PKW (dunkler Golf, Kennzeichen unbekannt) und flüchtete.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

