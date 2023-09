Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter PKW-Fahrer schneidet Streifenwagen

Bad Hönningen (ots)

Am 14.09.23 gegen 21:50 Uhr befand sich eine Streife der PI Linz auf dem Weg zur Aufnahme eines Wildunfalls auf der Rudolf-Buse-Straße in Bad Hönningen. Am Ende der Straße, Einmündung Waldbreitbacher Straße/Bischof-Stradmann-Straße, kam den Beamten in dortiger Kurve ein PKW, welcher auf der Gegenfahrbahn fuhr, entgegen, welcher im Anschluss in die Bischof-Stradmann-Straße abbog. Durch eine Vollbremsung des Funkstreifenwagens konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. In einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Hinweise auf einen vorangegangen Alkoholkonsum fest, so dass ein Strafverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss eingeleitet wurde. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

