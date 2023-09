POL-PDNR: Verkehrsüberwachungen

Rheinbreitbach, Rolandsecker Weg (ots) - Durch bislang unbekannter Täter wurde in der Nacht vom 12.09.23, 23:00 Uhr und dem 13.09.23, 09:00 Uhr, dass Zelt des Imbiss "Foodbox" in Rheinbreitbach aufgeschlitzt. Hier wurden mehrere Getränke als auch Lebensmittel entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen ...

