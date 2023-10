Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Sedelsberg - Brand eines Schuppens

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet an der Hauptstraße am Samstag, 07. Oktober 2023, gegen 05:35 Uhr, ein auf einem Firmengelände befindlicher Holzschuppen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

26683 Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht auf der B401

Am Samstag, 07. Oktober 2023, um 20:49 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 401 zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B401 in Fahrtrichtung Oldenburg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab - durch einen Zusammenstoß mit der am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Der vermeintliche Fahrzeugführer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle und ließ sein Fahrzeug zurück. Der Sachschaden wird auf ca. 32000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491/93390, in Verbindung zu setzen.

