Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 07./08.10.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Diebstahl eines PKW in Cappeln

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Cappeln ein grauer BMW X5 entwendet. Am PKW befinden sich die Kennzeichen CLP-CN 288.

Diebstahl von Werkzeug in Cappeln

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in einen Gartenmarkt in Cappeln- Nutteln ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Die genaue Menge und der Wert der Beute sind noch nicht bekannt.

Wer in beiden Fällen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, möge sich an die Polizei in Cloppenburg (04471-18600) wenden.

