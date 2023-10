Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 08.10.23

Verkehrsunfallflucht - Goldenstedt

Am 07.10.23, in der Zeit von 14.00 - 16.30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw VW Golf in weiß durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Vechta, Tel.: 04441-9430 entgegen.

Verkehrsunfallflucht - Vechta

Am 07.10.2023, zwischen 19:20 Uhr und 22:05 Uhr, ist es in der Falkenrotter Straße 161, 49377 Vechta, auf dem dortigen Parkplatz des Famila-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter BMW MINI in grün wurde vermutlich beim Aussteigen eines anderen Verkehrsteilnehmers im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Trunkenheit im Verkehr - Visbek

Am Sonntagmorgen, dem 08.10.2023, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Badbergen mit seinem PKW in Visbek den Ortskern und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es folgte eine Blutentnahme beim Beschuldigten. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

