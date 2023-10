Cloppenburg/Vechta (ots) - Diebstahl eines PKW in Cappeln In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Cappeln ein grauer BMW X5 entwendet. Am PKW befinden sich die Kennzeichen CLP-CN 288. Diebstahl von Werkzeug in Cappeln Ebenfalls in der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in einen Gartenmarkt in Cappeln- Nutteln ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Die genaue Menge und der Wert der Beute sind noch nicht bekannt. ...

