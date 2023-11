Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Domhof; Unfallzeit: zwischen 13.11.2023, 18.00 Uhr, und 18.11.2023, 15.30 Uhr; Böse Überraschung für einen Autofahrer in Vreden: Als der Mann am Samstag zu seinem Auto kam, fand er den schwarzen VW beschädigt vor. Der Wagen hatte mehrere Tage lang auf einem Parkplatz am Domhof gestanden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

