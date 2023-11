Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist an der Aa

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Fußweg an der Aa, Nähe Schwanenstraße;

Tatzeit: 19.11.2023, 14.15 Uhr;

In schamverletzender Weise soll sich ein Unbekannter am Samstag in Bocholt zwei Kindern gezeigt haben. Diese befanden sich gegen 14.15 Uhr auf einem Fußweg an der Bocholter Aa, wo der Tatverdächtige gesessen habe. Der Tatort liegt unweit der Brücke Werther Straße. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet mit einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift. Auf der Rückseite der Oberbekleidung soll ein Stierkopf oder ein ähnliches Motiv abgebildet sein. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit der zuständigen Kriminalinspektion I in Borken in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell