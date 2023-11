Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vandalismus in der Innenstadt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Schloßstraße;

Tatzeit: zwischen 18.11.2023, 21.00 Uhr, und 19.11.2023, 08.00 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Ahaus einen Fahrradunterstand beschädigt. Die Täter schlugen daran eine Glaswand ein. Der Tatort liegt an der Schloßstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell